Zeugenaufruf nach möglichen Steinewerfern auf der A60 zwischen Prüm und Bleialf





Zeitgleich ereignete sich auf demselben Streckenabschnitt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw mit einem Stein kollidierte. Ob der Verkehrsunfall tatsächlich durch einen Steinwurf der Jugendlichen verursacht wurde, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.



Die Jugendlichen sollen sich auf einer Brücke aufgehalten haben, welche zwei Landwirtschaftswege miteinander verbindet. Eventuell waren diese mit E-Scootern unterwegs. Durch die unmittelbar entsandten Kräfte der Polizei sowie des Bundespolizeireviers Prüm konnten vor Ort keine verdächtigen Personen mehr angetroffen werden.



Die Polizei sucht nun die Jugendlichen, die sich zum genannten Zeitpunkt auf der Brücke aufgehalten haben sollen. Auch werden weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu den Jugendlichen geben können, gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. Von besonderem Interesse ist dabei der Fahrer eines weißen Mini, der unmittelbar vor dem verunfallten Fahrzeug gefahren sein soll.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Herres, PK



Telefon: 06551 942 0

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