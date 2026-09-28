Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag, den 26.09.2026, auf Sonntag, den 27.09.2026, gegen 01:00 Uhr kam es in der Straße "Am Rauhen Biehl" in Baumholder zu einem Kennzeichendiebstahl an einem an der Straße geparkten Kraftfahrzeug.

Dabei wurden das vordere und das hintere Kennzeichen entwendet. Bei den Kennzeichen handelt es sich um rumänische Kennzeichen, welche durch Lösen der Befestigungsschrauben, von dem Kraftfahrzeug abmontiert wurden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Baumholder zu melden.



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