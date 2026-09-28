Baumholder
Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Samstag, den 26.09.2026, auf Sonntag, den 27.09.2026, gegen 01:00 Uhr kam es in der Straße "Am Rauhen Biehl" in Baumholder zu einem Kennzeichendiebstahl an einem an der Straße geparkten Kraftfahrzeug.

Lesezeit 1 Minute

Dabei wurden das vordere und das hintere Kennzeichen entwendet. Bei den Kennzeichen handelt es sich um rumänische Kennzeichen, welche durch Lösen der Befestigungsschrauben, von dem Kraftfahrzeug abmontiert wurden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf einen möglichen Täter. Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei in Baumholder zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder

Telefon: 06783/991-0
www.polizei.rlp.de/pibaumholder

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


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