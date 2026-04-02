Die Polizei Idar-Oberstein sucht Zeugen, die in dem genannte Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen sowie dem Verbleib des Mobiltelefons geben können.
Hinweise werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781-561-0 entgegengenommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Zeugenaufruf nach Handydiebstahl
Die Polizei Idar-Oberstein sucht Zeugen, die in dem genannte Zeitraum etwas beobachtet haben oder Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen sowie dem Verbleib des Mobiltelefons geben können.