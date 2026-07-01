Zeugenaufruf nach Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet

Das Fahrrad wurde mitsamt eines schwarzen Schlosses entwendet, dieses dürfte noch am Fahrrad befestigt sein.



Darüber hinaus wurde am 30.06.2026, zwischen 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr, am Bahnhof Idar-Oberstein ebenfalls ein Fahrrad entwendet. Es handelte sich hierbei um ein silbernes E-Fatbike mit braunem Sitz der Marke Deepower, welches linksseitig des Bahnhofes mittels Schloss abgestellt wurde. Durch die unbekannten Täter wurde das Schloss auf unbekannte Weise aufgebrochen.



Hinweise zur Klärung der Diebstähle werden durch die Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegengenommen. Zudem weist die Polizei darauf hin, Fahrräder an einen festen Gegenstand anzuschließen und mit entsprechend massiven Schlössern zu sichern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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