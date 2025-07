Zeugenaufruf nach exhibitionistischem Vorfall auf dem Trierer Kornmarkt

Am heutigen Dienstag kam es gegen 16:45 Uhr auf dem Kornmarkt in der Trierer Innenstadt zu einem exhibitionistischen Vorfall.





Ein 33-jähriger Mann entblößte sich zunächst beim Urinieren in der Nähe des Wasserbandes, an dem sich auch spielende Kinder befanden. In Folge beließ er sein Glied sichtbar außerhalb seiner Hose. Mehrere Zeugen wurden auf das Verhalten aufmerksam und verständigten daraufhin umgehend die Polizei.



Im Rahmen einer unmittelbar eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte die betreffende Person, die sich zwischenzeitlich vom Kornmarkt entfernt hatte, aufgrund der präzisen Personenbeschreibung in der Trierer Brückenstraße festgestellt und durch Polizeikräfte zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden.



Die Polizeiinspektion Trier bittet nun um weitere sachdienliche Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sich durch das Tatgeschehen gestört gefühlt haben.



Hinweise werden telefonisch unter der Rufnummer 0651 983-44150 entgegengenommen.



