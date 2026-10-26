Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug

Im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 07:45 Uhr wurde dieses Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter durchwühlt und der Fahrzeugschein entwendet. Der Einstieg erfolgte mutmaßlich durch den Kofferraum des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



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Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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