Idar-Oberstein
Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Fahrzeug
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Am Montag, den 26.10.2026, wurde auf der 5. Ebene des Parkhauses am Klinikum Idar-Oberstein ein Fahrzeug abgestellt.

Im Zeitraum von 06:45 Uhr bis 07:45 Uhr wurde dieses Fahrzeug durch bislang unbekannte Täter durchwühlt und der Fahrzeugschein entwendet. Der Einstieg erfolgte mutmaßlich durch den Kofferraum des Fahrzeuges. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 oder per E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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