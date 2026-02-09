Zeugenaufruf/ Hakenkreuzschmierereien in Saarburg

Dabei wurden Parkbänke, Hinweistafeln, Mülleimer und Hinweisschilder mit blauem und schwarzem Spraylack beschädigt.
Es wurden oftmals Hakenkreuze aufgesprüht.
Betroffen sind u.a. Bereiche am Bahnhof, der Bürgerpark Kirtel, die Altstadtbrücke- und Tunnel und der Aussichtspunkt "Burgblick".
Hinweise zu möglichen Tätern teilen Sie bitte der Polizeiinspektion Saarburg unter der Rufnummer 06581-91550 mit.
Rückfragen bitte an:
Volker Braun
Polizeihauptkommissar
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Telefon 06581/9155-45
Telefax 06581/9155-50
pisaarburg@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
