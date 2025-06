Zeugenaufruf: gestohlenes Kleinkraftrad in Bernkastel-Kues sichergestellt

Am 14.06.2025 konnte ein in Koblenz gestohlenes Kleinkraftrad in Bernkastel-Kues sichergestellt werden.

Dieses war in einer Gasse am Karlsbader Platz (Im Kirchhof) im Ortsteil Bernkastel abgestellt.



Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass das Kleinkraftrad dort seit dem Morgen des 12.05.2025 gestanden hat.



Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, bzgl. verdächtiger Wahrnehmungen rund um das Fahrzeug oder Personen, welche mit dem Kleinkraftrad in Verbindung gebracht werden können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.



