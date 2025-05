Zeugenaufruf: Einbruchsdiebstahl Bäckerei Spindler am NORMA-Markt

Im Zeitraum zwischen Freitagabend, dem 16.05.2025, 18:50 Uhr und Samstagmorgen, dem 17.05.2025, 06:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in die Bäckereifiliale Spindler am Norma-Markt in Thalfang.