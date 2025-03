Zeugenaufruf: Diebstahl an Kfz in Morbach

Im Zeitraum von Freitag, den 28.03.2025, ca. 18:30 Uhr, bis Samstag, den 29.03.2025, ca. 14:30 Uhr, kam es im Bereich des ortsansässigen Automobilhandels "Automobile Morbach" in der Hunsrückhöhenstraße in Morbach zu einem Diebstahl an einem Kraftfahrzeug.