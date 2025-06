Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 12.06.2025, gg. 10:00 Uhr, kam es in der Friedrichstraße, Höhe Haus Nr. 15 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein parkender Pkw, der Marke Kia, beschädigt wurde.





Durch Zeugen konnte beobachtet werden, wie ein weißer Klein-Pkw rückwärts hinter dem Pkw des Geschädigten einparkte und diesen hierbei mit seiner rechten Fahrzeugfront hinten links beschädigte.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um eine "ältere", männliche Person mit längeren "grau-weißen" Haaren gehandelt haben.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen oder Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können.

Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernakstel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



