Zeugen zu Pkw-Brand gesucht

Am 19.01.2025, gg. 13:16 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel-Kues eine "Explosion" in einem Wald- und Wiesenstück zwischen Ürzig und Wittlich-Wengerohr (Gemarkung Zeltingen-Rachtig) gemeldet.





Vor Ort konnte tatsächlich ein brennendes Fahrzeug aufgefunden und durch alarmierte Feuerwehrkräfte abgelöscht werden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.



Durch bisherige Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug vermutlich vorsätzlich in Brand gesteckt wurde.



Eine 30-40 - jährige, männliche Person, konnte durch Zeugen unweit der Brandstelle beobachtet werden, die sich in Rtg. Industriegebiet Wengerohr entfernte.



Die Person konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden.



Die weiteren Ermittlungen dauern an.



Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell