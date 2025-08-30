Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 29.08.2025 kam es im Zeitraum von 10.30 Uhr - 12.10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz beim "Brückenkeller" in Bernkastel-Kues.



Hierbei wurde ein goldfarbener VW Golf, Sportsvan, durch bisher unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Heckbereich beschädigt.



Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Hinweise werden durch die Polizei Bernkastel-Kues telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell