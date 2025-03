Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Die Geschädigte parkte hierbei ihren Hyundai Tucson im o.g. Zeitraum auf dem besagten Parkplatz.

Am Morgen des 15.03.2025 musste sie feststellen, dass ihr Pkw durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am rechten, hinteren Kotflügel beschädigt wurde.

Der Unfallverursacher, welcher den Kotflügel vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Verkehrsunfall im Hotel oder bei den Behörden zu melden.



Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, telefonisch unter 06531/95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de, zu melden.



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





