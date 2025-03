Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht gesucht

In der Woche vom 03.03.2025 bis zum 08.03.2025 kam es in der Kardinalstraße in Bernkastel-Kues zu einer Verkehrsunfallflucht.





Ein bisher unbekanntes Fahrzeug verursachte hierbei im Bereich der Pützstraße ein Gebäudeschaden. Da sich der Schaden in einer Höhe von ca. 2,50m befindet, geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben muss



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Verursacher geben können.



Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 06531-95270 oder per E-Mail unter pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

Email: pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell