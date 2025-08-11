Das Fahrzeug stand in einer Reihe mehrerer geparkter Pkw und wurde auf der Beifahrerseite beschädigt.
Die Polizei Bernkastel sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.
Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de
Zeugen zu einer Sachbeschädigung gesucht