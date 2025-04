Zeugen zu einer illegalen Müllentsorgung gesucht

Am 18.04.2025, gg. 13:00 Uhr, wurde der Polizei Bernkastel eine illegale Müllentsorgung entlang eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Zeltingen-Rachtig gemeldet.





Die Fundstelle befindet sich rechtsseitig der B50 (alt) in Fahrtrichtung Platten, im Distrikt "Auf Wahlhölzerheid".



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass bisher unbekannte Personen(en) entlang des in Rtg. B50 (neu) verlaufenden Weges an mehreren Stellen illegal (Sperr-) Müll abgelagert haben.



Hierbei handelt es sich um eine Pkw-Stoßstange sowie eine größere Menge Holzbalken und Paneelen.



Die Polizei Bernkastel hat ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.



Hinweise werden telefonisch unter 065313-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-95270

pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de





