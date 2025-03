Zeugen zu einem Brand am Mülheimer Berg gesucht

Mülheim an der Mosel (ots) - Am 08.03.2025, gg. 13:22 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei zu einem Vegetationsbrand nahe der L158 (Mülheimer Berg) alarmiert.



Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei der Brandstelle um ein unbeaufsichtigtes Rebenfeuer handelt, welches im Anschluss durch die Feuerwehr Mülheim/Mosel abgelöscht werden konnte.

Auf Grund der trockenen Vegetation hätte das Feuer jederzeit auf den unmittelbar angrenzenden Wald überspringen können. Durch die Polizei wurde daher ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf einen Täter geben können.



Hinweise werden telefonisch bei der Polizei in Bernkastel unter 06531-95270 oder per Mail pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de entgegen genommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues



Telefon: 06531-9527-0

pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell