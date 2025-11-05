Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am 05.11.2025 (zw. 09:30 und 13:00 Uhr)kam zu einem Verkehrsunfall mit Flucht in der Schulstraße in Holsthum.

Dabei wurde eine Grundstücksmauer beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



