Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Eine 36-jährige Fahrerin aus dem Kreis Trier-Saarburg befuhr die L 138 mit ihrem Seat Alhambra aus Richtung Konz kommend in Richtung Niedermennig. An der Einmündung zur K 136 fuhr plötzlich ein dunkler Pkw auf die L 138 ein und kollidierte mit dem Seat. An dem Seat entstand leichter Sachschaden.

Die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die weitere Schadensregulierung zu kümmern.

Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Kleinwagen, vermutlich ein VW Golf oder Polo mit TR-Kennzeichen. Nähere Angaben zu dem Verursacherfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Beschreibung der verantwortlichen Fahrerin: ca. 75-80 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkles Haar (Bob-Frisur).



Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall bzw. dem Verursacherfahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Konz unter der Tel-Nr.: 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen.



