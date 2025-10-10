Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Der ordnungsgemäß geparkte, graue VW Passat der Geschädigten wurde nach bisherigen Erkenntnissen durch ein unbekanntes Fahrzeug touchiert und beschädigt.
Der oder die Fahrer/in entfernte sich nach der Kollision unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Die Polizei Bitburg bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter den nachfolgenden Kontaktdaten zu melden:
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
