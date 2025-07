Zeugen nach Verdacht eines Sexualdeliktes gesucht

St. Goar / Bernkastel-Kues (ots) - In einem laufenden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes auf einem Campingplatz in St. Goar sucht die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Koblenz nach noch unbekannten Zeugen aus der Region.





Gesucht wird ein Paar aus Bernkastel-Kues oder der Umgebung, dass am 30. Juli 2024 mit einem Wohnmobil auf dem Campingplatz Loreleyblick in St. Goar übernachtete.

Bekannt ist über der Paar nur, dass beide Personen schätzungsweise Mitte 40 Jahre alt sind. Der Mann soll in einer großen Kellerei tätig sein und die Frau soll in einem Kindergarten arbeiten.

Bei den Personen könnte es sich um wichtige Zeugen handeln.



Die beiden Personen, oder Zeugen, die Hinweise zu deren Identität geben können, werden gebeten, sich unter 06571/9500 bei der Kriminalpolizei Wittlich oder unter 06571/9260 bei der Polizeiinspektion in Wittlich zu melden.



