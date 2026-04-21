Zeugen nach Unfallflucht auf der L48 gesucht!



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog aus einem Wirtschaftsweg nahe der Einmündung Bahnhofsstraße Schweich auf die L48 in Fahrtrichtung Föhren ein, ohne die Vorfahrt der bereits auf der Landstraße fahrenden Verkehrsteilnehmerin zu beachten.

Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin aus, verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.



Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Telefon: 06502-91570

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Telefon: 0651-98344150

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