Trier
Zeugen nach Unfallflucht auf der L48 gesucht!

Symbolbild

dpa

Am Samstag, den 19. April 2026, kam es gegen 13:30 Uhr auf der L48 zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

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Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bog aus einem Wirtschaftsweg nahe der Einmündung Bahnhofsstraße Schweich auf die L48 in Fahrtrichtung Föhren ein, ohne die Vorfahrt der bereits auf der Landstraße fahrenden Verkehrsteilnehmerin zu beachten.
Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Fahrerin aus, verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw und kam im rechten Straßengraben zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502/91570 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Telefon: 06502-91570
Email: pischweich@polizei.rlp.de

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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