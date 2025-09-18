Durch eine Kollision mit einem anderen Fahrzeug wurde ein VW Polo an der linken Vorderseite stark beschädigt.
Aufgrund der am VW Polo festgestellten blauen Lackspuren dürfte es sich bei dem Tatfahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben.
Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551/9420 oder unter der Emailadresse: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Zeugen gesucht! - Verkehrsunfallflucht Winterspelt