Aus bisher unbekannten Gründen wurde ein VW Touran hinter dem linken Hinterreifen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort.
Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter 06551-9420 oder unter der Emailadresse: pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Polizei Prüm
Telefon: 06551-9420
https://s.rlp.de/PDWittlich
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Zeugen gesucht! - Verkehrsunfallflucht in Prüm