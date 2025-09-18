Zeugen gesucht- Verkehrsunfallflucht in Daun

Daun: Am Mittwoch, 17.09.2025 gegen 10:50 Uhr wurde ein ordnungsgemäß auf dem Parkplatz in der Leopoldstraße Höhe Hausnummer 2 geparkter Pkw im Heckbereich linksseitig beschädigt.

Offenbar wurde der Schaden durch ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug verursacht. Dieses entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise bitte an die PI Daun.



