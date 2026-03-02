Zeugen Gesucht - Unfall durch herausgehobenen Gullideckel in Badem

Aufgrund eines herausgehobenen Gullideckel kam es zum Unfall. Der Verkehrsteilnehmer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden und es war nicht mehr fahrbereit.



Es konnten weitere herausgehobene Gullideckel in der Ortslage Badem im Bereich Gimmericher Straße festgestellt werden. Die genaue Tatzeit ist unbekannt.



Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder sonstige Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Bitburg - 06561 96850 - zu melden.



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg@polizei.rlp.de





