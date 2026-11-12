Polizeidirektion Trier
Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der L42 („Olker Berg“)
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

L42, Olker Berg (ots) - Am Donnerstag, den 12.11.2026, wurde der Polizei Trier gegen 11:48 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Strecke zwischen Ralingen und Olk gemeldet.

Lesezeit 1 Minute



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte, flüchtige Unfallbeteiligte die Strecke von Ralingen nach Olk und schnitt dabei eine Kurve derart, dass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen musste. In der Folge kollidierte dieser mit den Schutzplanken beider Fahrtrichtungen und kam schließlich zum Stillstand.
Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Bei dem Fahrzeug des unbekannten, flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um einen weißen Transporter mit Aufschrift gehandelt haben.

Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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