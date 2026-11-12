Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der L42 („Olker Berg“)





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der bislang unbekannte, flüchtige Unfallbeteiligte die Strecke von Ralingen nach Olk und schnitt dabei eine Kurve derart, dass ein entgegenkommender Verkehrsteilnehmer ausweichen musste. In der Folge kollidierte dieser mit den Schutzplanken beider Fahrtrichtungen und kam schließlich zum Stillstand.

Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug des Verkehrsteilnehmers erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.



Bei dem Fahrzeug des unbekannten, flüchtigen Unfallbeteiligten soll es sich um einen weißen Transporter mit Aufschrift gehandelt haben.



Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der 0651/983-44150 in Verbindung zu setzten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Trier

Kürenzer Straße 3

54292 Trier



Telefon: 0651-98344150

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