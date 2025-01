Zeugen gesucht: Körperverletzung zum Nachteil einer 20-jährigen Frau

Am 24.01.2025 ereignete sich gegen 06:30 Uhr ein Körperverletzungsdelikt auf dem Zentralen Omnibusbahnhof in Bitburg.





Eine 20-jährige Frau wollte gerade in den Bus nach Trier einsteigen, als sie von einem ihr unbekannten Mann an der Kapuze ihrer Jacke von dem Einstieg zurückgezogen wurde.

Hierdurch fiel die Frau zu Boden und stieß gegen einen Laternenpfahl.

Durch den Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu.

Der Mann stieg wortlos, und ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern, in den Bus.



Die Polizei Bitburg bittet um Mithilfe.



Hat jemand diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise zur Tat oder der Person geben?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06561-96850.



