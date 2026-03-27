Idar-Oberstein
Zeugen gesucht! - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Symbolbild

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dpa

Am 25.03.2026 gegen 11:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 41 zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Lesezeit 1 Minute


Demnach befuhr ein schwarzer Volkswagen Polo die B41 von Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn. Im Bereich eines zusätzlichen Fahrstreifens (Höhe Abfahrt Kaufacker) begann die Geschädigte einen Überholvorgang. Der VW Polo fuhr ebenfalls auf den zusätzlichen Fahrstreifen hinter der Geschädigten und startete einen weiteren Überholvorgang. Hierzu überfuhr er die durchgezogene Linie und auf die Gegenspur. Während des Überholvorgangs des VW Polos kam es zu Gegenverkehr. Um einen Unfall zwischen dem Gegenverkehr und dem Überholenden zu verhindern, musste die Geschädigte ausweichen und ihren Überholvorgang abbrechen.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere Verkehrsteilnehmer des Gegenverkehrs, welche durch die rücksichtslose Fahrweise des Fahrzeugführers/der Fahrzeugführerin gefährdet wurden, sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Zuständige Sachbearbeiterin: Polizeikommissarin Roth

Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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