Zeugen gesucht: Einbrüche in Trier und Greimerath

Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck.



Zwischen Freitag, 13. Februar, 18 Uhr, und Samstag, 14. Februar, 9:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam über den Haupteingang Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in der Paulinstraße. Bei dem Gewerbe im Erdgeschoss des Gebäudes entwendeten die Täter Bargeld.



Zwischen Samstag, 14. Februar, 15 Uhr, und Sonntag, 15. Februar, 14:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Büro-Fenster eines Autohändlers in der Ruwerer Straße in Trier ein. Die Täter entwendeten Bargeld, Elektrogeräte und mehrere Radsätze in niedrigem fünfstelligem Wert. Vermutlich nutzten die Täter zum Abtransport ein Fahrzeug.



Greimerath



Am Samstag, 14. Februar, zwischen 14:30 Uhr und 19:15 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter über eine Kellertür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hochwaldstraße in Greimerath. Die Täter entwendeten hochwertige Uhren.



Wer hat in einem dieser Fälle etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Trier entgegen: 0651 983-43390.



