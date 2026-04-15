Da die Unfallörtlichkeit aufgrund einer Sportveranstaltung zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, bittet die Polizei mögliche Zeugen darum sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.
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Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
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Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht
Da die Unfallörtlichkeit aufgrund einer Sportveranstaltung zum Unfallzeitpunkt stark frequentiert war, bittet die Polizei mögliche Zeugen darum sich bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 zu melden.