Zeugen einer Verkehrsunfallflucht gesucht

Am vergangenen Samstag kam es im Bereich der Sporthalle Niederwörresbach in der Zeit zwischen 14.15Uhr und 15.15Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen VW ID 3 auf der Beifahrerseite.