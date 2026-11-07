Hierbei wurden scheinbar gezielt die Fahrzeuge von Mitarbeitern eines dortigen Pflegedienstes angegangen.
Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
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Zerkratzte Fahrzeuge im Bereich "Am Pulverturm" und "Am Gaurech" in Birkenfeld
Hierbei wurden scheinbar gezielt die Fahrzeuge von Mitarbeitern eines dortigen Pflegedienstes angegangen.