Birkenfeld Zerkratzte Fahrzeuge im Bereich "Am Pulverturm" und "Am Gaurech" in Birkenfeld Polizeidirektion Trier (ots) 07.11.2026, 00:46 Uhr

i Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom 28.08.2026 bis 27.10.2026 wurden in den beiden Straßen "Am Pulverturm" und "Am Gaurech" in Birkenfeld insgesamt 6 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen bekannt.

Hierbei wurden scheinbar gezielt die Fahrzeuge von Mitarbeitern eines dortigen Pflegedienstes angegangen.

Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Tel.: 06782-9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de





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