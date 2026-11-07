Birkenfeld
Zerkratzte Fahrzeuge im Bereich "Am Pulverturm" und "Am Gaurech" in Birkenfeld
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum vom 28.08.2026 bis 27.10.2026 wurden in den beiden Straßen "Am Pulverturm" und "Am Gaurech" in Birkenfeld insgesamt 6 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen bekannt.

Hierbei wurden scheinbar gezielt die Fahrzeuge von Mitarbeitern eines dortigen Pflegedienstes angegangen.
Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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