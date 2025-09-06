Zählergerät an Leitpfosten beschädigt - Verursacher unbekannt

K 67 bei Esch (ots) - Zwischen dem 26.08.2025 und dem 02.09.2025 wurde auf der K 67 zwischen Jünkerath und Esch ein durch die Straßenmeisterei aufgestelltes Leitpfosten-Zählgerät beschädigt.

Das Gerät ähnelt optisch sehr stark einem gewöhnlichen Leitpfosten und wurde in Fahrtrichtung Esch rechts neben der Fahrbahn aufgestellt, um Verkehrsdaten zu erheben. Aufgrund der Beschädigung und dem Unfallbild liegt die Vermutung nahe, dass das Gerät durch ein größeres Fahrzeug (Landmaschine / LKW oder Ähnliches ) überrollt wurde. Es ist Sachschaden entstanden, ein Verursacher ist aktuell nicht bekannt. Für sachdienliche Hinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Prüm.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell