Sie entwendeten Bargeld und Wurstwaren. Durch das gewaltsame Vorgehen am Automaten ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.
Die Polizei Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen zur o.g. Zeit an der Örtlichkeit beobachtet haben, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
PI birkenfeld@polizei.rlp.de
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Wurstautomatenaufbruch in Hoppstädten-Weiersbach
Sie entwendeten Bargeld und Wurstwaren. Durch das gewaltsame Vorgehen am Automaten ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden.