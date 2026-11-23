



Durch gewaltsames Öffnen der Eingangstüre, verschafften sie sich Zugang zum Anwesen und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Am Samstag, 21.11.2026, um 19:50 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in ein weiteres Einfamilienhaus in gleicher Straße einzubrechen. Hier ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab, bevor es zu einem Eindringen in das Anwesen kam.



Die Ermittlungen zu den vorliegenden Verfahren wurden durch die Kriminalpolizei Trier übernommen.



Jegliche Hinweise zu den Taten oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983-43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

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