Morbach/Gutenthal
Wohnungseinbruchsdiebstahl
Symbolbild
dpa

Am Mittwoch, 04.11.2026, kam es zwischen 18:50 Uhr und 19:40 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Morbach-Gutenthal.

Lesezeit 1 Minute

Bislang unbekannte Täter brachen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangen so in das freistehende Anwesen. Hierbei entstand ein mittlerer vierstelliger Schaden. Ermittlungen zum erlangten Diebesgut dauern an. Nachbarn haben im Tatzeitraum zwei männliche dunkel gekleidete Personen in der Ortschaft festgestellt. Ob diese im Tatzusammenhang stehen könnten, konnte bisher nicht geklärt werden.
Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu auffälligen Personen oder auffälligen Fahrzeugen zum oben genannten Tatzeitraum machen?
Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
06533-93740


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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