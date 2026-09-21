Wittlich
Wohnungseinbruchsdiebstahl
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Im Tatzeitraum 17.09.2026 bis 20.09.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Danziger Straße in Wittlich.

Lesezeit 1 Minute



Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus und brachen durch Einschlagen eines Fensters in das Innere des Anwesens ein.

Hier wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich, sowie durch spezialisierte Kräfte der Kriminalpolizei aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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