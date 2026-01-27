Wohnungseinbruchsdiebstahl





Hier nutzten sie die vorübergehende Abwesenheit der Hauseigentümer aus, um in das Anwesen einzubrechen.



Nachdem die Täter sich durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters Zutritt zum Anwesen verschafft hatten, durchsuchten sie das Anwesen nach etwaigen Wertgegenständen.



Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Die Tatörtlichkeit wurde aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



