Wohnungseinbruchsdiebstahl





Die unbekannten Täter warfen mittels eines Pflastersteins eine Fensterscheibe der Parterrewohnung ein und gelangten durch Durchgriff und Öffnen des Fenstergriffs ins Innere der Wohnung.



Hier durchsuchten sie die Zimmer der Wohnung und entwendeten aufgefundene Wertgegenstände.



Die genaue Schadenssumme kann bisher nicht beziffert werden.



Durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich wurde der Tatort entsprechend aufgenommen.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



