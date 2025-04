Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 17.04.2025 und Dienstag, dem 22.04.2025 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein zurückgesetztes Einfamilienhaus in der Tiefensteiner Straße.





Die Täter hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten das mehrgeschossige Anwesen. Dabei wurden verschiedene Wertgegenstände und Schmuck entwendet.

Die Schadenshöhe liegt dem bisherigen Ermittlungsstand zu Folge im unteren fünfstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat.

Hier wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatortbereich, insbesondere im Nahbereich der Weiherschleife machen können.



Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de





