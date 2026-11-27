



In der Zeit von Mittwoch, 25. November, 17 Uhr, bis Donnerstag, 26. November, 14 Uhr, verschafften sich bisher unbekannte Täter, durch gewaltsames Öffnen eines Fensters im Erdgeschoss, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Lorenstraße in Thomm.

Im Inneren des Anwesens durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die genaue Schadenshöhe konnte bisher nicht abschließend beziffert werden.



Im Zeitraum von Dienstag, 24. November, 11 Uhr, bis Donnerstag 26. November, 11 Uhr, versuchten unbekannte Täter, durch gewaltsames Öffnen eines Kellerfensters, sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Unteren Weinstraße in Malborn zu verschaffen.

Die Täter scheiterten an der Sicherung des Anwesens und entfernten sich, ohne dass es zu einem Eindringen in das Anwesen kam.

Auch hier kann die genaue Schadenshöhe noch nicht abschließend beziffert werden.



Jegliche Hinweise zur Tat oder möglichen Tätern werden an die Kriminalpolizei in Trier unter Telefonnummer 0651 983 43390 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Sven Lehrke

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