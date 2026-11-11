Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Dienstag, den 10.11.2026 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 11.30 Uhr und 23.00 Uhr während der Abwesenheit der Hausbewohnerin in ein Einfamilienhaus in der Hasbacher Dell ein.

Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



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