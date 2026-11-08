Wohnungseinbruchdiebstahl

Zwischen Freitag, 06.11.2026, 16.30 Uhr und Samstag, 07.11.2026, 00.20 Uhr drangen bislang unbekannte Täter während der Abwesenheit der Hausbewohner in ein Einfamilienhaus im Kleeweg ein, indem sie gewaltsam auf eine Terrassentür einwirkten.



Die Täter entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldbörse und Schmuck. Die Gesamtschadenshöhe liegt im oberen vierstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

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