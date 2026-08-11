Wohnungseinbruchdiebstahl

Von den Einbrechern wurde ein Standtresor, in welchem sich Schmuck und Bargeld befand, entwendet. Dieser wurde mit einer Sackkarre und einem Schubkarren abtransportiert.

Die Schadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich.



Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.



Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

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