Sie konnte noch beobachten, wie der Mann auf den Balkon flüchtete und von dort heruntersprang. Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände in insgesamt mittlerem dreistelligen Wert.
Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,70 m bis 1,80 m groß, athletisch, helle Haare, Shorts und helles T-Shirt.
Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390.
Wohnungseinbruch in der Steinbrückstraße
