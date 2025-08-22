Wohnungseinbruch in der Steinbrückstraße

Am Freitag, 22. August, gegen Mitternacht, verschaffte sich ein Mann auf bislang ungeklärtem Weg Zutritt zu einer Wohnung im 1. OG in der Steinbrückstraße in Trier. Die Bewohnerin, die zu dem Zeitpunkt zu Hause war, wurde schließlich auf den unbekannten Täter aufmerksam.

Sie konnte noch beobachten, wie der Mann auf den Balkon flüchtete und von dort heruntersprang. Gestohlen wurden verschiedene Gegenstände in insgesamt mittlerem dreistelligen Wert.



Der Mann wird wie folgt beschrieben: 1,70 m bis 1,80 m groß, athletisch, helle Haare, Shorts und helles T-Shirt.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Trier unter 0651 983-43390.



