Wohnungseinbruch in der Schulstraße

Zwischen Freitag, 6. Februar, 14 Uhr, und Sonntag, 8. Februar, 16 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter das Kellerfenster einer Einliegerwohnung eines zurzeit unbewohnten Anwesens in der Schulstraße auf.

Der Täter durchwühlte ein Zimmer nach Diebesgut, entwendete jedoch nichts.



Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Jana Ernst

Telefon: 0651 983-40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell