Der Täter durchwühlte ein Zimmer nach Diebesgut, entwendete jedoch nichts.
Wer hat in diesem Zusammenhang etwas beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier
Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell
Wohnungseinbruch in der Schulstraße
Der Täter durchwühlte ein Zimmer nach Diebesgut, entwendete jedoch nichts.