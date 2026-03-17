Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus

In einem Mehrparteienhaus in der Straße "Staden" in Saarburg kam es am frühen Abend des 17.03.2026 zu einem Wohnungsbrand. Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen.

Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Saarburg, Beurig, Irsch, Trassem, Serrig und Schoden verhindert werden. Das Haus ist jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird die Kriminalpolizei eine Untersuchung einleiten.



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