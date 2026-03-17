Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Saarburg, Beurig, Irsch, Trassem, Serrig und Schoden verhindert werden. Das Haus ist jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird die Kriminalpolizei eine Untersuchung einleiten.
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Wohnungsbrand in Mehrparteienhaus
Ein Ausbreiten des Feuers konnte durch die eingesetzten Feuerwehren aus Saarburg, Beurig, Irsch, Trassem, Serrig und Schoden verhindert werden. Das Haus ist jedoch bis auf weiteres unbewohnbar. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hierzu wird die Kriminalpolizei eine Untersuchung einleiten.