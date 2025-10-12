Wohnungsbrand in der Trier Innenstadt

Durch die Feuerwehr wurden mehrere umliegende Häuser geräumt.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen. Ein Bewohner musste mit einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus verbracht werden.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
