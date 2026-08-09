Birkenfeld
Wohnungsbrand in Birkenfeld - eine Person verstorben
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Am Sonntagmorgen, gegen acht Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Mozartstraße in Birkenfeld informiert.

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Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner sowie die der angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Häuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach Brandlöschung, nach ca. einer Stunde, wurde in der Wohnung ein Mann tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohnungen ist aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Zeitweilig kam es aufgrund der Löscharbeiten zu Verkehrssperrungen.

Im Einsatz befanden sich ca. 60 Feuerwehrleute, ein Rettungswagenteam mehrere Streifenteams der Polizei umliegender Dienststellen sowie ein Team der Kriminalpolizei.

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Polizeipräsidium Trier
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Michael Notzon

Telefon: 0651 983 40022
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