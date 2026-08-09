Wohnungsbrand in Birkenfeld - eine Person verstorben

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses war aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei Eintreffen der Rettungskräfte schlugen Flammen aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss. Die Bewohner sowie die der angrenzenden Häuser wurden evakuiert. Ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Häuser konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Nach Brandlöschung, nach ca. einer Stunde, wurde in der Wohnung ein Mann tot aufgefunden.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Weitere Personen wurde nicht verletzt. Das Mehrfamilienhaus mit insgesamt 6 Wohnungen ist aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich. Zeitweilig kam es aufgrund der Löscharbeiten zu Verkehrssperrungen.



Im Einsatz befanden sich ca. 60 Feuerwehrleute, ein Rettungswagenteam mehrere Streifenteams der Polizei umliegender Dienststellen sowie ein Team der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle

Michael Notzon



Telefon: 0651 983 40022

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier





Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell